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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге с начала пандемии коронавирусом заразились около 1,5 тыс. медработников

Четверо из них умерли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. медицинских работников в Санкт-Петербурге заразились новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии, четверо умерли, сообщил в среду губернатор Александр Беглов.

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"За весь период борьбы с эпидемией 1 465 медицинских работников заболели при исполнении трудовых обязанностей. Смерть от коронавируса на сегодняшний день официально подтверждена у четырех медиков, еще ждем заключения", - сказал Беглов, выступая с ежегодным отчетом перед законодательным собранием Петербурга.

Ранее городские власти сообщали, что из-за заражения коронавирусом умерла медсестра одной из поликлиник, два врача Александровской больницы и медсестра из Госпиталя для ветеранов войн.

Согласно постановлению правительства Петербурга, медики, инфицированные коронавирусом, могут получить единовременные выплаты на сумму от 300 до 500 тыс. рублей. В случае смерти медицинского работника его родственники могут получить компенсацию в размере 1 млн рублей.

Нехватка оборудования в больницах

Правительство Санкт-Петербурга отмечает дефицит оборудования в медицинских учреждениях города, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Сегодня у нас еще не хватает медицинского оборудования, нам нужно время, чтобы закупить его, даже когда у тебя есть деньги, не можешь купить. Мы стоим в очереди, ищем такое оборудование в разных странах, в особенности аппараты ИВЛ, чтобы оснастить ими наши больницы", - сказал Беглов.

В апреле вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, отвечая на вопросы депутатов, рассказал о планах по возобновлению производства аппаратов ИВЛ в городе в связи с их нехваткой.

Всего, по последним данным, в Петербурге выявлено 8 485 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 1 848 человек, умерли 63.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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