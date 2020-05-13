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Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США возобновятся 7 сентября

Они были отложены из-за вспышки коронавируса

ЛОНДОН, 13 мая. /ТАСС/. Судебные слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа возобновятся в Лондоне 7 сентября. Об этом WikiLeaks сообщила в среду в своем Twitter.

"7 сентября было назначено датой возобновления отложенных слушаний по экстрадиции. Решение о том, в каком суде они будут проходить, пока не принято", - говорится в сообщении.

В начале мая судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер постановила перенести слушания, которые должны были начаться 18 мая и продлиться три недели. Это решение было принято по просьбе адвокатов австралийца, просивших перенести заседания на сентябрь из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. С этой позицией согласилась и сторона обвинения, указавшая на то, что в нынешних условиях проводить слушания небезопасно.

До начала слушаний основатель WikiLeaks продолжит находиться в тюрьме усиленного режима Белмарш на востоке британской столицы. Ранее ему было дважды отказано в освобождении под залог.

Дело Ассанжа

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет. В апреле прошлого года Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

В феврале в Королевском суде лондонского района Вулидж прошел первый этап слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Они должны были возобновиться 18 мая. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

Теги
СШАВеликобританияАссанж, Джулиан
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