Германия отменит контроль на границах с Данией и Люксембургом

БЕРЛИН, 13 мая. /ТАСС/. Контроль на германских границах будет смягчен уже в ближайшую субботу, в целом режим проверок в той или иной степени будет продлен до 15 июня. Об этом заявил в среду глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в Берлине.

"С 16 мая будут смягчения режима контроля с Францией, Швейцарией и Австрией", - отметил он. Сейчас, по его словам, на пограничных переходах сужены полосы проезда, и ведутся проверки. Этот режим будет снят, "переезды будут открыты" полностью. "Будет выборочный контроль", - отметил он.

"С 15 мая отменяем контроль на границе с Люксембургом, - сказал министр. - Можем себе представить, что то же самое будет на границе с Данией".

"Мы хотим, чтобы с 15 июня в Европе был режим свободного проезда", - заявил Зеехофер. Получится это или нет, будет, по его словам, зависеть от эпидемиологической ситуации и от переговоров с партнерами по ЕС: "Это является ключевыми критериями". Что касается закрытия границ с третьими странами, то оно остается в силе, "как рекомендовала Еврокомиссия", добавил глава МВД ФРГ.

С 16 марта ФРГ де-факто закрыла границы с Австрией, Данией, Люксембургом, Францией и Швейцарией, а позднее и с Бельгией, Нидерландами, Польшей и Чехией. Пересекать их могут только люди, которые регулярно ездят на работу в приграничные районы. Сохранена также свобода передвижения товаров.