В Минздраве назвали срок появления вакцин от коронавируса

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Первые препараты для вакцинации против коронавируса появятся в РФ ближе к последней декаде июля. Об этом в среду сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

"Рассчитываю, что в июле, наверное, все-таки ближе к последней декаде, первые препараты появятся", - сообщил министр, отвечая на вопрос председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Еще некоторые препараты против коронавируса в России могут войти в клиническую практику в ближайшие недели. "Сегодня мы видим неплохие результаты по препаратам, которые, думаю, в ближайшие несколько недель выйдут в клиническую практику. Они реально меняют картину заболевания, и одни из них заменяют иностранные препараты. Один из препаратов обладает в том числе противовирусной активностью", - отметил Мурашко.

Министр считает, что разработка вакцины является одним из главных условий "возвращения к нормальной жизни" после эпидемии.

"Идет разработка вакцин, потому что, с чего я начинал говорить, управление инфекционным процессом - это то, что должно появиться, тогда мы сможем вернуться к нормальной, спокойной жизни", - сказал Мурашко.