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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Петербурга прорабатывают возможность открытия детских лагерей в режиме обсерваторов

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что в таком же режиме планируют открывать пансионаты, имеющие медицинскую лицензию, для пожилых людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга совместно с Роспотребнадзором прорабатывают возможность открытия летом лагерей для школьников и пансионатов с медицинской лицензией - для пожилых людей. Предполагается, что они будут работать в режиме обсерваторов, сообщил в среду губернатор города Александр Беглов, выступая с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства города перед депутатами Законодательного собрания.

"К сожалению, эпидемия не позволяет нам в этом году развернуть полноценную детскую оздоровительную кампанию. Тем не менее, совместно с Роспотребнадзором мы разрабатываем мероприятия о возможности открытия загородных лагерей к приему школьников. Но требования очень жесткие: когда дети приедут в эти лагеря, если нам разрешат, то уже выезда оттуда не будет и приезда родителей не будет, пока не будет отработана вся смена. <…> Фактически детские лагеря будут работать в режиме обсерваторов, и будет минимизировано количество отрядов", - сказал Беглов, добавив, что, несмотря на жесткость позиции, такая мера даст возможность детям отдохнуть в летнее время.

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Губернатор отметил, что в таком же режиме планируется по согласованию с Роспотребнадзором открывать пансионаты, имеющие медицинскую лицензию, для пожилых людей. "Рассматриваем возможность открыть малокомплектные дежурные группы в начальной школе по аналогии с детскими садами. Мы над этим работаем", - добавил он.

Глава Санкт-Петербурга ранее подписал постановление, в соответствии с которым ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности продлеваются до 31 мая. Такое решение он объяснил тем, что эпидемиологическая ситуация остается очень сложной, и каждый день отмечается рост числа зараженных. С 12 мая жители города обязаны носить в общественных местах, на транспорте, включая такси, а также на улице средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

Всего, по последним данным, в Петербурге выявлено 8 485 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 1 848 человека, умерли 63.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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