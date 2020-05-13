МВД разработало документ, предусматривающий продление просроченных прав и паспортов

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. МВД России разработало проект приказа, предусматривающий продление в период пандемии коронавируса истекших водительских удостоверений и общегражданских паспортов. Соответствующий документ размещен в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа МВД России подготовлен в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции и в соответствии с пунктом 3 указа президента РФ. Предметом нормативного регулирования проекта приказа является установление особенностей по замене документов, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, и выдаче паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории России, гражданам РФ, достигшим возраста 14 лет в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года",- говорится в пояснительной записке к документу.

Также отмечается, что реализация проекта приказа не потребует дополнительного финансирования, в том числе из средств федерального бюджета, а также увеличения штатной численности МВД России.

Ранее в МВД сообщали, что ведомство из-за коронавируса продлевает действие внутренних российских паспортов, а также водительские удостоверения, которые истекают или истекли в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года. В министерстве также отметили, что получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется.