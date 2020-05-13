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Минпросвещения решило перенести ЕГЭ на более поздний срок

Как уточняется, Единый государственный экзамен планируется проводить только для тех выпускников, кто намерен поступать в вузы
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения России решило перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на более поздний срок, дата уточняется. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

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"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве добавили, что окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне. 

В пунктах проведения ЕГЭ ограничат число сдающих экзамен. "Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов", - говорится в сообщении.

Министр просвещения Сергей Кравцов уточнил, что ЕГЭ планируется проводить только для тех выпускников, кто намерен поступать в вузы. "ЕГЭ - действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения", - приводит пресс-служба ведомства слова министра.

В министерстве уточнили, что для остальных категорий выпускников обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что безопасно будет провести ЕГЭ только в августе - сентябре. 

Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля опубликовали проект расписания ЕГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 8 июня, а закончиться 11 июля. В конце апреля Министерство просвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов - до 30 мая, 9 и 11 классов - до 5 июня. 

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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