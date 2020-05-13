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Минпросвещения отменит ОГЭ для девятиклассников

Итоговые оценки выставят на основании годовых
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для учеников 9 классов в 2020 году будут отменены, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ в среду.

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"Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял, что министерство просвещения готово отменить ОГЭ в 2020 году в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

ОГЭ по предметам по выбору проводиться также не будет.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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