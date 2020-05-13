{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕК рекомендует открыть границы между странами ЕС с похожими эпидемиологическими ситуациями

Речь идет о странах, в которых распространение коронавируса нового вида находится под контролем
Описание
© Sebastian Kahnert/dpa via AP

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рекомендует открыть границы между странами - членами Евросоюза, которые имеют похожую эпидемиологическую ситуацию, то есть где распространение коронавируса нового вида находится под контролем. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе.

"Поскольку государствам-членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободное передвижение должны быть заменены более целенаправленными мерами, - отмечается в нем. - Если общая отмена ограничений не оправдана ситуацией в области здравоохранения, Еврокомиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между районами или государствами-членами с достаточно схожими эпидемиологическими ситуациями".

Реклама на ТАСС
Мурашко призвал создавать государственные резервы по препаратам и медизделиям
По словам министра здравоохранения, этим может заниматься специальное государственное предприятие, например, Главное аптечное управление
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС