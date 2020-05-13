ЕК рекомендует открыть границы между странами ЕС с похожими эпидемиологическими ситуациями

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рекомендует открыть границы между странами - членами Евросоюза, которые имеют похожую эпидемиологическую ситуацию, то есть где распространение коронавируса нового вида находится под контролем. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе.

"Поскольку государствам-членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободное передвижение должны быть заменены более целенаправленными мерами, - отмечается в нем. - Если общая отмена ограничений не оправдана ситуацией в области здравоохранения, Еврокомиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между районами или государствами-членами с достаточно схожими эпидемиологическими ситуациями".