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На Дробыша и Самбурскую подали в суд за присвоение текста стихотворения

Речь идет о стихотворении "Мечта". Иск подала поэтесса Анастасия Рыбачук

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Поэтесса Анастасия Рыбачук подала в суд на российского продюсера Виктора Дробыша, композитора Георгия Волева, певицу Настасью Самбурскую и компанию в сфере музыкального издательского бизнеса "Первое музыкальное издательство", обвинив их в присвоении стихотворения "Мечта". Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, который будет рассматривать данный иск 16 июня.

"Истец Анастасия Рыбачук подала в суд исковое заявление к ООО "Первое музыкальное издательство", Тереховой А. А. (Настасья Самбурская - прим. ТАСС), Волеву Г. В., Дробышу В. Я. о признании права авторства на произведение, прекращении нарушения прав, публикации решения суда о допущенном нарушении, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение, а также компенсации морального вреда", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе суда, истец требует взыскать 1 млн рублей за присвоение стихотворения "Мечта", 500 тыс. рублей за моральный ущерб, а также судебные издержки - 165 тыс. 600 рублей.

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Россия
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