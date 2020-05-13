В Роспотребнадзоре считают, что судить о дальнейшей динамике COVID-19 в России рано

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Стабильный прирост заболевших коронавирусной инфекцией отмечается в России, однако о дальнейшей динамике судить рано. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре сайту стопкоронавирус.рф .

"В настоящее время в РФ мы отмечаем, в целом, стабильно высокие цифры новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. Пока прошло мало дней с минимальными изменениями этих значений, и судить о дальнейшей динамике заболеваемости рано", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что факт наличия или отсутствия антител к коронавирусу не может полностью говорить о защищенности человека от этой инфекции в дальнейшем. "Как российские ученые, так и зарубежные коллеги, подтверждают, что у некоторых пациентов, не болевших и не контактировавших с инфицированными SARS-CoV-2, тест на антитела может оказаться положительным из-за перенесенной сезонной коронавирусной инфекции, а также особенностей иммунного ответа при ревматологической патологии и ряде других заболеваний", - пояснили в Роспотребнадзоре. При этом антитела могут вырабатываться не у всех пациентов, и пока нет данных, в течение какого времени они могут сохраняться.

По данным ведомства, ежедневно в России проводится 1,19 теста на 1 тыс. человек (170-200 тыс. ежедневно). Анализ на коронавирус сейчас выполняют 621 лаборатории: 107 лабораторий Роспотребнадзора, 433 государственных и 81 частная. Обработка результатов занимает от 50 минут до 4 часов.