Глава Минздрава призвал реформировать систему ОМС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России нуждается в реформировании и цифровизации. Об этом заявил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы.

"То что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит", - сказал министр, подчеркнув, что речь не идет об оптимизации.

По словам Мурашко, главной задачей реформы должна стать прозрачность системы. "Речь идет о том, чтобы понимать, где за что заплатил и какой результат", - добавил он.