Садовничий предложил начать кампанию по сдаче ЕГЭ с конца июня

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) с конца июня текущего года позволило бы вузам завершить приемную кампанию в августе и начать учебный год с 1 сентября. Такое мнение высказал в среду ректор МГУ Виктор Садовничий на совещании Российского союза ректоров.

"Для нас было бы хорошим делом, если бы мы смогли провести ЕГЭ, начиная с конца июня, с самого конца июня, и тогда бы мы в августе могли завершить зачисление и начать первый год для первокурсников как обычно", - сказал он, добавив, что "все будет зависеть от ситуации".

Ранее Минпросвещения России объявило о решении вновь скорректировать сроки проведения ЕГЭ в связи с эпидемиологической ситуацией. По словам замминистра просвещения РФ Виктора Басюка, слова которого цитирует пресс-служба министерства, кампания будет перенесена с 8 июня на более поздний период. Как добавили в Минпросвещения, окончательные даты начала экзамена будут озвучены в ближайшее время, все сроки будут утверждены правительством РФ и закреплены на законодательном уровне.