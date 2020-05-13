Мурашко заявил, что россияне стали чаще умирать из-за алкоголя во время пандемии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать", - сказал он на заседании Государственной думы.

"И мне кажется, вот эти обсуждения, которые были - поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года. <...> Не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать об алкоголе в определенной степени, <...> путь к сокращению смертности, заболеваемости - именно путь сокращения потребления алкоголя", - добавил министр.

По его словам, согласно статистике, после достижения гражданами 18 лет соотношение уровня смертности среди мужчин и женщин начинает резко меняться. "Если до 18 лет это примерно в одних цифрах идет, то после 18 лет, когда более свободная жизнь наступает, мальчики сразу же дают более высокие показатели смертности", - сказал Мурашко.