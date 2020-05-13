{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Мурашко заявил, что россияне стали чаще умирать из-за алкоголя во время пандемии

Сокращение потребления алкоголя - это путь к сокращению смертности и заболеваемости, подчеркнул глава Минздрава

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россияне за время пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать", - сказал он на заседании Государственной думы.

"И мне кажется, вот эти обсуждения, которые были - поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года. <...> Не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но я думаю, что нужно подумать об алкоголе в определенной степени, <...> путь к сокращению смертности, заболеваемости - именно путь сокращения потребления алкоголя", - добавил министр.

По его словам, согласно статистике, после достижения гражданами 18 лет соотношение уровня смертности среди мужчин и женщин начинает резко меняться. "Если до 18 лет это примерно в одних цифрах идет, то после 18 лет, когда более свободная жизнь наступает, мальчики сразу же дают более высокие показатели смертности", - сказал Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
СМИ: замглавы администрации РФ Козак прибыл в Берлин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС