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Пандемия коронавируса нового типа

В больницах России образовалось 400 очагов коронавируса

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, пациенты опасаются приходить в больницы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Около 400 очагов новой коронавирусной инфекции возникло в российских больницах, пациенты опасаются туда приходить. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

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"И многие учреждения сегодня в силу того, что пациенты опасаются, в общем, обоснованно опасаются, в этот период идти на большое вмешательство, я уже говорил о том, что 400 очагов возникло в больницах, заносы, несмотря на все профилактические меры, существуют", - сказал он.

Мурашко отметил, что ситуация с оказанием плановой медпомощи изменилась во всем мире. Так, в апреле число поступающих пациентов сократилось на 7%, в частности в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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