В России планируют провести международный конгресс учителей истории в 2021 году

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Международный конгресс преподавателей истории планируют провести в России в 2021 году, целью встречи должно стать обсуждение общих подходов к изучению Второй мировой войны. Об этом сообщил сопредседатель Российского исторического общества (РИО), глава Ассоциации учителей истории и обществознания, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

"В следующем году мы планируем провести всеевропейский или даже всемирный конгресс учителей истории. Мы пригласили [в Россию] практикующих учителей истории из разных стран, [в частности из Великобритании и Франции], чтобы вместе обсудить, как сделать так, чтобы молодое поколение лучше знало события Второй мировой войны. Причем речь идет не только о войне, но и, может быть, о каких-то общих новых подходах, рамочных договоренностях по изучению различных периодов мировой истории", - сказал Чубарьян в среду, выступая с онлайн-лекцией "Начало Второй мировой войны: научное знание и историческая память".

Говоря об актуальных предложениях для будущей встречи, он призвал ученых из Европы и США минимизировать влияние политической конъюнктуры на освещение событий прошлого. "Хочу призвать наших коллег: давайте спокойно, непредвзято подойдем к освещению этих событий, чтобы минимизировать сиюминутное влияние политических интересов на освещение исторических событий. Надо ясно и четко разделить два процесса - завершение освобождения Европы от нацизма и ее политическое развитие с 1945 года, когда во Франции и Италии коммунисты входили в состав правительства. Но это уже другая история, она требует иного подхода - как по отношению к 1815 году, когда Венский конгресс положил конец наполеоновским войнам и дал начало другой эпохе", - отметил российский ученый.

Кроме того, он предложил иностранным историкам совместно с российскими коллегами уделить достойное внимание изучению общества и культуры в 30-40-е годы ХХ века. "Давайте серьезно займемся и новыми сюжетами: например, как война повлияла на общество в Англии, Франции, Соединенных Штатах. В этом контексте есть такая тема, как человек во время войны - на фронте, в тылу, в плену, под оккупацией, в коллаборации с врагом и так далее. Такой антропологический срез был бы очень интересен. Другой важный сюжет, который мы могли бы [и дальше] использовать в наших совместных исследованиях, - это культура и искусство во время войны", - добавил Чубарьян.