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Пандемия коронавируса нового типа
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Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня

Минпросвещения ранее объявило о решении вновь скорректировать сроки проведения Единого госэкзамена в связи с эпидемиологической ситуацией

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.

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"На сегодняшний день есть готовое расписание не только на 8 июня, мы правительству предложили еще около шести вариантов. Сегодня, видимо, после разговора [ректора МГУ] Виктора Антоновича [Садовничего] и [министра просвещения] Сергея Сергеевича [Кравцова] с [вице-премьером РФ] Татьяной Алексеевной [Голиковой] рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня. Сейчас мы ведем опрос регионов, готовы ли они все провести эту процедуру", - сказал Музаев.

Ранее Минпросвещения России объявило о решении вновь скорректировать сроки проведения ЕГЭ в связи с эпидемиологической ситуацией. По словам замминистра просвещения РФ Виктора Басюка, слова которого цитирует пресс-служба министерства, кампания будет перенесена с 8 июня на более поздний период. Как добавили в министерстве, окончательные даты начала экзамена будут озвучены в ближайшее время, все сроки будут утверждены правительством РФ и закреплены на законодательном уровне.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаМузаев, Анзор Ахмедович
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