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Пандемия коронавируса нового типа

В Карачаево-Черкесии выздоровели более 100 человек с коронавирусом

Часть из них проходила лечение в госпиталях, часть - амбулаторно в условиях домашней самоизоляции

ЧЕРКЕССК, 13 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших жителей Карачаево-Черкесии с коронавирусной инфекцией превысило 100 человек, рассказали в среду в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространению инфекции на территории республики.

"Лабораторно подтверждено выздоровление еще 31 жителя Карачаево-Черкесии, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Таким образом, число выздоровевших в республике с начала пандемии достигло 119 человек. Часть из них выписана из госпиталей, часть проходила лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции", - говорится в сообщении.

За последние сутки в КЧР подтверждено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии зафиксирован 561 случай, три пациента умерли.

Ранее в пресс-службе главы и правительства КЧР сообщили, что режим самоизоляции в регионе продлен по 18 мая.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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