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Путин рассказал, что портал госуслуг не справился с объемом заявок на выплаты на детей

Президент отметил, что сейчас работа сайта налажена
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
' ТАСС/Ruptly'

НОВО-ОГАРЕВО, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не доволен работой портала госуслуг, который не справился с большим количеством обращений на выплаты на детей в первый день.

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"На следующий день [после объявления о выплатах] свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объемом обращений", - констатировал глава государства на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.

"Знаю, что сейчас коллеги из Министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание также, как и на другие вопросы подобного рода", - указал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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