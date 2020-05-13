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Новые партии медсредств от Фонда развития Дальнего Востока поступили в четыре региона

Их доставили в Приморье, Забайкалье, ЕАО и на Камчатку

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Новые партии комплектов индивидуальной защиты для врачей, направленные Фондом развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), прибыли в Приморский, Забайкальский и Камчатский края, а также в Еврейскую автономную область (ЕАО), сообщили ТАСС в региональных правительствах.

Дополнительные медсредства для Дальнего Востока закупают по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева при содействии Минвостокразвития России. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими проекты в округе.

"Еще одна партия защитных комбинезонов, почти 30 тыс. штук, поступила в Приморье. Из них 17,4 тыс. комплектов будут переданы в медучреждения края", - сообщила пресс-служба администрации региона. Ранее пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в ДФО отмечала, что направленную в Приморье партию разделят между медицинскими учреждениями этого региона, а также Якутии, Хабаровского края и Сахалинской области. Комплекты, доставленные в Забайкальский край, также получат их коллеги в Бурятии, Приамурье, ЕАО, на Камчатке и Чукотке.

В ЕАО из Забайкалья уже доставили 1,35 тыс. защитных костюмов, их распределили между медучреждениями автономии. "Поддержка Фонда очень актуальна. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной, и спрос на средства индивидуальной защиты для медиков стабильно высокий", - отметили в пресс-службе правительства ЕАО. Вторую партию защитных средств получили и на Камчатке, ими воспользуются работники медицинских учреждений Петропавловск-Камчатского и Елизово.

Ранее восемь дальневосточных регионов уже получили 26,1 тыс. защитных костюмов для врачей. Всего на Дальний Восток планировалось направить 100 тыс. защитных комбинезонов, 108 тыс. защитных очков, 200 тыс. респираторов и 200 тыс. медицинских перчаток. При этом, по данным пресс-службы аппарата полпредства, правительство РФ поручило увеличить объемы закупок не менее чем вдвое.

Как отмечал ранее Трутнев, закупка идет благодаря неравнодушной позиции и участию представителей бизнеса. К мероприятиям присоединились ВЭБ.РФ, ПАО "Полюс", "Евраз", ПАО "Русгидро", АО "Русская медная компания", УК "Колмар", ГК "Русагро", холдинг RFP, Фонд Романа Абрамовича, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco и другие организации. Крупная партия медицинского оборудования и средств защиты закуплена для Дальнего Востока компанией "Доброфлот". Наряду с централизованной закупкой средств индивидуальной защиты пять регионов Дальнего Востока (Бурятия, Забайкальский край, ЕАО, Магаданская область и Камчатский край) получили прямую финансовую помощь - 300 млн рублей.

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайЗабайкальский крайЕврейская автономная областьДальний Восток
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