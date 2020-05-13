ВЦИОМ: большинство россиян поддержали решение властей отменить нерабочие дни

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Почти три четверти (72%) участников опроса ВЦИОМ удовлетворены содержанием выступления президента РФ Владимира Путина 11 мая, еще больше (80%) поддерживают решение об окончании периода нерабочих дней. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в среду.

"Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением, - говорится в сообщении. - Поддержку от 89% россиян получила мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. Также 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия".

Одиннадцатого мая президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил, что режим нерабочих дней 12 мая заканчивается, однако борьба с эпидемией продолжается, выход из ограничительных мер не может быть одномоментным. При этом должны сохраниться как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах, подчеркнул президент.

Согласно результатам опроса, большинство респондентов поддержали предпринятые властями меры по поддержке граждан и экономики. Так, меру о разовой выплате в размере 10 тысяч рублей на ребенка с трех до 15 лет поддерживают 95% опрошенных, высокий уровень поддержки и у решений двукратно повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком (93%), ввести выплаты в пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет (92%) и др.

Три четверти (76%) респондентов поддерживают возврат самозанятым подоходного налога, уплаченного в 2019 году, а также отмену для предприятий, пострадавших из-за коронавируса, платежей по налогам за апрель-июнь. Почти столько же (75%) поддерживают увеличение числа тестов на коронавирус до 300 тысяч в сутки. "Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей поддерживают 72% россиян, а сохранение полномочий глав регионов, позволяющие им принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков, поддерживают 71%", - говорится в сообщении.

В целом меры поддержки, предложенные президентом, считают значимыми для населения 81% респондентов, для бизнеса - 66%, противоположную точку зрения разделяют 17% опрошенных. Большинство (73%) считают, что президент стремится сделать все возможное для разрешения ситуации с коронавирусом, а ситуация в стране находится под его контролем (67%). Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 мая. Объем выборки составил 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.