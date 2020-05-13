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Пандемия коронавируса нового типа

Первый в России 100-летний пациент выздоровел после заражения коронавирусом

Женщина находилась на плановом лечении в больнице, где заразилась COVID-19
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Первая в России столетняя пациентка полностью выздоровела после заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, женщину в среду выписали из Центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"13 мая 2020 года в день своего 100-летия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе отметили, что женщина находилась на плановом лечении в больнице, где ее соседка по палате оказалась с положительным тестом на коронавирус. В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России она поступила уже с подтвержденным заражением коронавирусом и соответствующей симптоматикой.

Пациентка проходила консервативную комплексную терапию. ФМБА России также поздравило женщину с юбилеем и пожелало ей здоровья и бодрости духа.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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