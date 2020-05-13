Пассажиропоток в аэропорту Симферополя на майские праздники снизился в 14 раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя за прошедшие майские праздники в условиях пандемии нового коронавируса принял и отправил в 14 раз или на 93% пассажиров меньше, чем за тот же период 2019 года. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе авиаузла.

Власти Крыма ранее продлили действующий в республике режим повышенной готовности из-за пандемии до конца майских праздников и обязали с 1 мая всех приезжающих из других регионов, а также из-за рубежа, проходить изоляцию в обсерваторе на 14 дней. Рекордное падение пассажиропотока фиксируется в аэропорту Симферополя с начала апреля, когда из-за коронавируса авиакомпании отменили 62% рейсов на прием и отправление, а количество мест, занятых в самолетах, не превышало 20%.

"Пассажиропоток в международном аэропорту Симферополь за майские праздники по сравнению с прошлым годом сократился на 93% или в 14 раз. С 1 по 11 мая аэропорт в среднем принимал 418 и отправлял 378 пассажиров в сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наименьший пассажиропоток на майские праздники зафиксирован 7 мая. "В этот день был принят 261 пассажир, что в 20 раз меньше, чем в 2019 году", - сообщается в материале.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году и является единственным гражданским аэропортом на территории Крыма. На протяжении последних пяти лет он входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

Коронавирус за последние сутки подтвердился в Крыму у 30 человек, общее количество зараженных составляет 239 человек. Под медицинским наблюдением в регионе находятся 1 676 человек: дома - 873 человека, в стационарах - 211, изолированы в обсерваторы - 592. Выздоровевших - 78, умерли четыре человека.