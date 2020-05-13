{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Мурашко: Мишустин идет на поправку и может выйти на работу на следующей неделе

Глава Минздрава отметил, что динамика положительная
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходящий лечение в связи с заражением коронавирусом, идет на поправку и уже на следующей неделе может выйти на работу, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня он (премьер-министр) проводил видеоселекторное совещание и он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня у него состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс. Требуются еще медицинские процедуры, но мы видим, что динамика положительная и медицинские работники справились с задачей", - сказал Мурашко.

30 апреля Мишустин сообщил, что у него был подтвержден коронавирус. После этого глава правительства начал проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, а исполнение обязанностей премьер-министра на время болезни Мишустина было возложено на первого зампреда кабмина Андрея Белоусова.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Минкомсвязь ввела дополнительные мощности для стабилизации портала госуслуг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС