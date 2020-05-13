Мурашко: Мишустин идет на поправку и может выйти на работу на следующей неделе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходящий лечение в связи с заражением коронавирусом, идет на поправку и уже на следующей неделе может выйти на работу, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня он (премьер-министр) проводил видеоселекторное совещание и он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня у него состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс. Требуются еще медицинские процедуры, но мы видим, что динамика положительная и медицинские работники справились с задачей", - сказал Мурашко.

30 апреля Мишустин сообщил, что у него был подтвержден коронавирус. После этого глава правительства начал проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, а исполнение обязанностей премьер-министра на время болезни Мишустина было возложено на первого зампреда кабмина Андрея Белоусова.