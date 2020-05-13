Минпросвещения рекомендует школам провести последние звонки и выпускные онлайн

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минпросвещения России рекомендовало регионам и школам провести последние звонки и выпускные в онлайн-режиме в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков из-за коронавируса предложил провести выпускные вечера в вузах также в дистанционном формате.