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Мурашко поддерживает внедрение вертикальной системы управления здравоохранением в России

Министр здравоохранения России считает, что она поможет быстро реагировать и принимать правильные решения в различных ситуациях

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пандемия новой коронавирусной инфекции показала, что введение в России вертикально интегрированной модели управления системой здравоохранения поможет быстро реагировать и принимать правильные решения в различных ситуациях, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По вертикализации [здравоохранения] я всегда за, нужно понять только уровень вертикализации. Конечно, точно нужно согласовывать руководителей системы здравоохранения и готовить их специально, потому что сегодняшняя ситуация показывает, что те более опытные специалисты, они более грамотно действовали. <...>. Регионы не все одинаково ровно выходили на [поставленную] задачу [для борьбы с коронавирусом], поэтому вертикализация определено нужна", - сказал он в среду на пленарном заседании Госдумы.

Ранее президент Национальной медпалаты, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выступил за закрепление вертикально интегрированной модели управления системой здравоохранения в Конституции.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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