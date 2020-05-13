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Пандемия коронавируса нового типа

Астраханские власти готовы начать первый этап снятия ограничений из-за коронавируса

В регионе выявлено 895 случаев заражения коронавирусом

АСТРАХАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Астраханской области обратились в Роспотребнадзор РФ с просьбой приступить к снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, так как в регионе зафиксировано снижение коэффициента распространения инфекции. Об этом ТАСС сообщил представитель регионального оперштаба Павел Паутов.

Ранее глава региона Игорь Бабушкин сообщал, что снимать ограничения с работы парикмахерских, химчисток и других предприятий сферы услуг начнут после того, как коэффициент распространения коронавируса будет меньше единицы.

"В регионе коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы, по другим показателям - количеству свободных коек и по охвату тестированием - мы в зеленой зоне. В связи с этим глава региона обратился в Роспотребнадзор по возможности перехода к первому этапу снятия ограничений", - отметил Паутов.

В Астраханской области, по данным министерства здравоохранения региона, выявлено 895 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки зафиксировано 45 новых случаев. За весь период пандемии выздоровели 231 человек, семь пациентов скончались.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия коронавируса нового типа
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