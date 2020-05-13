Астраханские власти готовы начать первый этап снятия ограничений из-за коронавируса

АСТРАХАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Астраханской области обратились в Роспотребнадзор РФ с просьбой приступить к снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, так как в регионе зафиксировано снижение коэффициента распространения инфекции. Об этом ТАСС сообщил представитель регионального оперштаба Павел Паутов.

Ранее глава региона Игорь Бабушкин сообщал, что снимать ограничения с работы парикмахерских, химчисток и других предприятий сферы услуг начнут после того, как коэффициент распространения коронавируса будет меньше единицы.

"В регионе коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы, по другим показателям - количеству свободных коек и по охвату тестированием - мы в зеленой зоне. В связи с этим глава региона обратился в Роспотребнадзор по возможности перехода к первому этапу снятия ограничений", - отметил Паутов.

В Астраханской области, по данным министерства здравоохранения региона, выявлено 895 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки зафиксировано 45 новых случаев. За весь период пандемии выздоровели 231 человек, семь пациентов скончались.