Мурманская область выполнила критерии Роспотребнадзора для снятия ограничений по COVID-19

МУРМАНСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Мурманской области заявили, что в регионе на данный момент выполнены все три обязательных критерия Роспотребнадзора, на основе которых можно снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила журналистам в среду в ходе брифинга руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева.

"Мы начали считать с 11 мая и по основным трем критериям (это коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования), мы попали в так называемую зеленую зону. Мы считаем каждый день эти три показателя. На 13 мая коэффициент [распространения инфекции] составил 0,9, коечный фонд несколько увеличился и стал более 50%, и показатель тестирования у нас нарастает и уже составил 150 на 100 тыс. населения", - сказала Лукичева.

При этом, по словам Лукичевой, несмотря на достигнутые показатели, власти региона не должны торопиться снимать существующие ограничения. Они должны сохраняться как минимум до конца текущей недели. Глава регионального Роспотребнадзора также отметила, что в Мурманской области "наметилась тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации" по коронавирусной инфекции. В частности, по оценке Лукичевой, "значительно уменьшился темп регистрации" зараженных в очаге в Белокаменке.

"Несмотря на то, что мы попали в так называемую зеленую зону, которая дает нам право пойти на серьезные рекомендации по тем комплексам мер, которые мы должны были бы вводить, чтобы снимать ограничительные мероприятия, но на штабе мы приняли такое решение: будем "спешить медленно" в этой части вопроса и посмотрим, как зафиксируются эти показатели. Поэтому мы приняли решение до конца недели посмотреть, как будут держаться эти показатели, и дальше последовательно будем принимать совместно на штабе решения, делать следующие шаги", - сказала она.

Роспотребнадзор определил критерии трех этапов снятия ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса. Соответствующие методические рекомендации опубликованы вечером 8 мая на сайте ведомства. Главных критериев три: коэффициент распространения инфекции (сколько людей в среднем заразит один инфицированный до изоляции), доля свободных коек для заразившихся коронавирусом, охват тестированием.

Начинать смягчение ограничений следует, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1, то есть один инфицированный будет заражать не больше одного человека. На втором этапе показатель не должен превышать 0,8, на третьем - 0,5. На первом этапе ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 70 человек на 100 тыс. жителей, на втором - как минимум 90, на третьем - 110. На всех трех этапах в больницах должно быть свободно не менее 50% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.