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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: в Лесото выявлен первый случай заражения коронавирусом

Информации о состоянии инфицированного не приводится

ТАСС, 13 мая.  Министерство здравоохранения Лесото подтвердило первый случай инфицирования новым коронавирусом на территории королевства.

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Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По его данным, Минздрав страны провел 81 тест на коронавирус среди прибывших из ЮАР и Саудовской Аравии, среди них и оказался один зараженный.

Информации о состоянии инфицированного не приводится.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 69 126, увеличившись за сутки на 3 007. Количество летальных исходов от заболеваний, вызываемых коронавирусом, достигло при этом 2 386.

 

Теги
ЛесотоПандемия коронавируса нового типа
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