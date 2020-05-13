В Калининградской области объявили штормовое предупреждение в связи с заморозками

КАЛИНИНГРАД, 13 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в среду в Калининградской области в связи с прогнозируемыми заморозками, сообщили в региональном главке МЧС России.

"По Калининградской области во второй половине ночи и утром 14-15 мая местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с резким понижением температуры и прогнозируемыми осадками Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует для защиты сельскохозяйственных растений от заморозков обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, просит жителей региона не перегружать электросети, не обогревать жилище при помощи газовых горелок.

Штормовое предупреждение из-за заморозков в Калининградской области уже было объявлено и ранее - в понедельник, 11 мая. Тогда в ночь на вторник температура воздуха в отдельных районах также понижалась до минус 2 градусов, местами выпал снег. Происшествий, связанных с заморозками, не отмечено, технологических нарушений в электросетях не было.

В настоящее время (на 14:00 мск) температура воздуха в Калининграде - плюс 7 градусов, западный ветер - 7 м/с.