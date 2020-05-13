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VK Fest соберет средства для благотворительных проектов с помощью стикеров

Деньги от продажи благотворительных стикеров будут перечислены трем некоммерческим организациям: AdVita, "Не напрасно" и "Насилию.нет"

Онлайн-фестиваль VK Fest, который пройдет с 15 по 21 мая, соберет средства для благотворительных проектов. Прибыль от продажи специальных стикеров будет перечислена организациям AdVita, "Не напрасно" и "Насилию.нет", сообщили в пресс-службе "ВКонтакте".

"Благотворительный подарок можно будет отправить сколько угодно раз в дни проведения VK Fest. Для этого нужно зайти на страницу любого человека, нажать на знак подарка и выбрать сюрприз с дружелюбным хомяком Сеней - это персонаж одного из самых популярных наборов стикеров", - говорится в сообщении. Он будет стоить 15 голосов (105 рублей).

В "ВКонтакте" рассказали, что фонды "Не напрасно" и AdVita помогают больницам в условиях пандемии с закупкой материалов и средств защиты, а также организовывают питание для медперсонала. Центр "Насилию.нет", чьи просветительские проекты стали особенно актуальны в период самоизоляции, оказывает индивидуальную помощь.

"Пандемия сильно повлияла на деятельность благотворительных организаций. Многие из них изменили формат работы или испытывают особенно высокие нагрузки, а количество пожертвований при этом сокращается: люди лишаются заработка и отказываются от дополнительных трат. Поэтому мы считаем, что сейчас как никогда важно поддерживать НКО", - сказала руководитель направления "Благотворительность ВКонтакте" Екатерина Кочнева.

Ранее сообщалось, что фестиваль VK Fest в 2020 году поменяет формат: мероприятие пройдет онлайн и продлится неделю - с 15 по 21 мая.

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