Промышленники предложили установить памятник медикам в Пензе

ПЕНЗА, 13 мая. /ТАСС/. Представители промышленных предприятий Пензенской области выступили с идеей установить памятник медикам в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Пензенские промышленники вышли с инициативой создания в Пензе памятника медикам. Соответствующее предложение на встрече [главы региона] Ивана Белозерцева с руководителями предприятий высказал генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков", - отмечается в сообщении.

Площадка для памятника, который, по словам генерального директора компании "Пензмаш" Славика Мкртчяна, должен стать символом победы над коронавирусом, будет определена после того, как подготовят несколько проектов объекта. "По предварительным оценкам, работа по созданию самого архитектурного концепта, его отливке и установке займет не менее семи - десяти месяцев", - отметили в пресс-службе.

Губернатор Иван Белозерцев поддержал инициативу, добавив, что во время пандемии медики находятся на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье людей. "[Они] ведут самую настоящую войну и, к сожалению, на этой войне есть жертвы среди профессионального сообщества. В память о них, а также в качестве признания за все то, что медики делают для людей от самого нашего рождения, такой объект в Пензе быть должен", - приводятся в сообщении слова Белозерцева.

В Пензенской области подтверждено 879 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 497 пациентов выписаны из больниц после выздоровления, десять человек умерли.