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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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Кассационный суд отправил на пересмотр в Мосгорсуд приговор Кокорину и Мамаеву

Адвокаты футболистов выразили несогласие с апелляционным приговором
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Второй кассационный суд отравил на новое рассмотрение в Мосгорсуд приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за драки в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Бушманов.

"Кассационный суд постановил отправить на новое рассмотрение в Мосгорсуд ", - сказал он.

В пресс-службе суда подтвердили, что приговор отправлен на новое апелляционное рассмотрение.

Адвокат Бушманов указывал в жалобе, что судом незаконно вменено причинение одних и тех же повреждений потерпевшему Соловчуку, позиции защиты об отсутствии хулиганских побуждений не дано надлежащей оценки, а также не была исследована видеозапись произошедшего, на которой видны провокационные действия потерпевшего. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова также выражала несогласие с апелляционным приговором, уточняя, что в приговоре не указано, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью потерпевшего Соловчука.

Дело футболистов

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром спортсмены стали участниками драки с водителем автомобиля "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Водитель - гражданин Белоруссии Виталий Соловчук - получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица, было разбито стекло и повреждена дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

Теги
РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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