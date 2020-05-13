Оскорблявшая воспитанников сотрудница приюта в Уфе ранее не работала в детских учреждениях

УФА, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, ранее не работала с несовершеннолетними. Это была ее первая официальная работа, к руководству учреждения имеются вопросы по подбору кадров, сообщила пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии на официальном сайте.

В среду сообщалось, что в соцсети попала видеозапись, предположительно снятая сотрудницей социального приюта, которая оскорбляет детей и использует нецензурные слова. Она отстранена от работы на время проверки. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данный инцидент. Также проверки по данному факту проводят прокуратура и МВД.

"Сотрудница приступила к работе 4 мая на 14-дневную непрерывную работу, так как все социальные приюты в республике работают в режиме автономной деятельности (изоляции). Как выяснилось из документов личного дела, ранее она в детских учреждениях не работала, это первое место работы, указанное в трудовой книжке. Со стороны руководителя социального приюта усматривается непрофессиональный подход к подбору кадров для работы с детьми, проведению собеседования с кандидатами, что, возможно, стало причиной случившегося", - говорится в сообщении.

Сотрудница работает в приюте с января 2020 года специалистом по социальной работе в отделе социально-правовой помощи, у нее есть среднее профессиональное образование. В ее обязанности входило оформление документов воспитанников, также она привлекалась к сопровождению детей в школу или медучреждение, добавили в пресс-службе.