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ЦИК примет решение об онлайн-голосовании в регионах с учетом их технических возможностей

Ранее сообщалось, что Госдума может ввести возможность дистанционного электронного голосования на федеральном уровне

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России будет учитывать нормативную и техническую базу регионов при принятии решения о проведении дистанционного электронного голосования в каждом субъекте РФ. Об этом ТАСС в среду сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, комментируя информацию о том, что Госдума может ввести возможность дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.

Комитет Госдумы по контролю и регламенту в среду одобрил ряд поправок ко второму чтению законопроекта о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, проведении дистанционного электронного голосования на федеральном уровне, голосовании по почте.

"Случай и порядок электронного голосования отнесены на решение ЦИК, поэтому условия и возможности применения будут оговорены в акте ЦИК. То есть никакого автоматического решения [регионами принято] быть не может, предстоит огромная работа по созданию нормативной базы и технической базы. Все это ЦИК должен учесть, когда будет соответствующее регулирование", - сказала Гришина.

По ее словам, введение данных поправок в законодательство "является учетом новой реальности". "От разработок и теорий законодатель уже предлагает переходить к практике... ЦИК необходимо интенсифицировать в этой ситуации и выносить на общественный суд те наработки, которые уже есть, в виде акта ЦИК", - отметила секретарь комиссии.

Она напомнила, что норма о возможности голосования по почте существует уже давно. "Она могла быть предусмотрена законами субъекта, в некоторых регионах эта технология применялась некоторое время тому назад. Но с учетом новых условий на такой вариант просто обращено внимание еще раз. Наверное, тот акт, в котором все это прописано ("Временный порядок голосования по почте"), требует сейчас анализа с учетом новых наработок и новаций, которые в почте есть", - добавила Гришина.

Секретарь ЦИК подчеркнула, что данные поправки не касаются общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. "Закон о гарантиях избирательных прав или какие-либо другие законы, которые вместе с ним идут, вопросы общероссийского голосования не регулируют. Есть специальный закон, там все эти вопросы урегулированы отдельно. Принимаемые сейчас проекты относятся к выборам и референдумам, но не к общероссийскому голосованию", - заключила Гришина.

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