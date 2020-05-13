МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь ввела дополнительные мощности для стабилизации портала госуслуг из-за увеличившегося числа обращений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Временные сбои при работе с порталом госуслуг были связаны с большим количеством обращений за получением пособия на детей от 3 до 16 лет <...> В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено", - сообщили в Минкомсвязи РФ.

В пресс-службе отметили, что такая нагрузка является рекордной для портала госуслуг за все время существования. "Сейчас на портале оформляется более 2 тыс. заявлений в минуту только по новой услуге [выплаты пособий на детей]", - добавили в министерстве.