Володин предложил рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке научных медцентров

"Коронавирус показал, что пришлось задействовать практически все возможности федеральных медицинских учреждений, в том числе, вузов, где они в регионах есть, потому что не везде они у нас находятся", - сказал Володин. При этом, подчеркнул он, помощь через Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) "им идет, если хотите, в последнюю очередь". "Потому что в первую очередь финансируют свою медицинскую сеть, своих больницы регионов", - уточнил спикер.

"Понятно, что министр здравоохранения, возможно, этот вопрос будет сам ставить. Но нам было бы правильно здесь инициировать его рассмотрение, потому что это, во-первых, дополнительные средства даст возможность направить в здравоохранение. Но самое главное, это будет адресная финансовая поддержка федеральным научным медицинским центрам, но и понятно, тем больницам, которые находятся в системе вузов, а у нас это десятки тысяч коек", - сказал Володин. Он отметил, что эти учреждения сегодня также участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Володин подчеркнул, что "соревнование в рамках ФОМСа приводит к размыванию и усреднению качества здравоохранения". "Поэтому нам правильно было бы поддержать. Дальше уже с Счетной палатой, работая с Минздравом, выходить на предложения, в ходе обсуждения бюджета", - сказал спикер.