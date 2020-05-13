На Украине смягчили карантин, разрешив людям собираться на улицах и в кафе

"Относительно количества людей, которые могут передвигаться [по улицам]. У нас было не более двух лиц, мы добавили, что не более восьми лиц", - заявил глава Минздрава Максим Степанов. Кроме того, сообщил он, смягчены условия для пребывания посетителей на летних площадках ресторанов и кафе. "У нас было, что на летних площадках, которые мы открыли, возможно только два человека за столом. Мы этот перечень расширяем до четырех человек, но оставляем расстояние до 1,5 м [между посетителями]", - пояснил министр. Кроме того, добавил он, это требование теперь будет распространяться не только на летние террасы, но и на аналогичные строения, которые находятся на открытом воздухе либо под навесами.

Карантин на Украине введен 17 марта. 5 мая в стране разрешили открыть продовольственные рынки, а более существенное смягчение ограничительных мер началось 11 мая. По решению правительства уже разрешено открывать для посетителей парки и скверы, парикмахерские и салоны красоты, стоматологии, кабинеты психологов, адвокатские и нотариальные конторы, непродовольственные магазины площадью не более 300 квадратных метров и другие заведения при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм. Кабмин намеревался отменить карантин с 22 мая, однако в этот день может быть введен второй этап смягчения карантина, а не его полная отмена, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

По состоянию на утро среды на Украине зарегистрировано 16 425 случаев коронавируса, 439 человек умерли, 3 716 - выздоровели. Первый случай коронавируса на Украине был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. В настоящий момент в стране действует карантин, введен режим чрезвычайной ситуации.