В Калмыкии массово гибнут степные чайки

ЭЛИСТА, 13 мая. /ТАСС/. Сотрудники единственного в Калмыкии государственного природного биосферного заповедника "Черные земли" выявили массовую гибель диких птиц - степных чаек (Laris cachinnans) - в акватории озера Маныч-Гудило, сообщил ТАСС в среду директор заповедника Батаар Убушаев.

"Наши инспекторы выявили на территории заповедника, большей частью на побережье озера Маныч-Гудило, падеж 328 особей степной чайки. По нашей версии, чайки, которые не относятся к краснокнижным птицам, скорее всего, отравились на сельскохозяйственных полях, где травят грызунов", - сказал он.

Теплая зима поспособствовала активному размножению грызунов, которых фермеры травят, чтобы уберечь посевы. После гибели полевок их съедают птицы, пояснил директор заповедника. Он также добавил, что по факту гибели степных чаек руководство заповедника инициировало расследование, направив информацию в Росприроднадзор.

По данным управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, размещенным на сайте ведомства в среду, лабораторные исследования погибших чаек не выявили возбудителей инфекционных заболеваний, в частности высокопатогенного гриппа птиц и болезни Ньюкасла. Специалисты управления Россельхознадзора также считают, что наиболее вероятной причиной гибели водоплавающих и околоводных птиц может стать массовое отравление от потребления в пищу мертвых грызунов, погибших при проведении химобработки прилегающих к заповеднику сельхозугодий.

Акватория и острова озера Маныч-Гудило входят в состав биосферного государственного заповедника "Черные земли". Это место гнездования, линьки, кормежки во время миграции водоплавающих и околоводных птиц. Здесь обитают 26 редких и исчезающих видов птиц и три вида млекопитающих, занесенных в Красную книгу России.

Заповедник "Черные земли" был создан в 1990 году, его площадь составляет 121,1 тыс. га. В заповеднике четыре экологических тропы: "Птицы озера Маныч-Гудило", "Тропой сайгака", "Тюльпаны Маныча" и "Меклетинские розовые озера". Там обитают сайгаки, журавли-красавки, розовые пеликаны, колпицы, краснозобые казарки, степные орлы и множество других, в том числе редких и исчезающих видов животных.