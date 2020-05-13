ГД приняла в I чтении законопроект о выходном для диспансеризации работников старше 40 лет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве работника старше 40 лет на один выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации.

"Работники, достигшие возраста 40 лет... имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - говорится в тексте инициативы. Однако документ не распространяется на работающих пенсионеров.

При этом работник будет обязан подтверждать прохождение диспансеризации справкой медицинской организации в случаях, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

По мнению кабмина, указанные меры обеспечат "повышение доступности диспансеризации, сохранение здоровья работающего населения, увеличение продолжительности активной трудовой жизни" за счет предупреждения заболеваний и их раннего выявления.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в феврале текущего года. Правовое управление Госдумы не имеет замечаний к документу.