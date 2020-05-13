Страны ЕС готовятся открывать внутренние границы в надежде возобновить летом туризм

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза должны приступить к постепенному снятию ограничений по перемещению граждан и резидентов сообщества в преддверии летних каникул, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе. Так, Еврокомиссия рекомендует открыть сначала границы между государствами Евросоюза, которые имеют похожую эпидемиологическую ситуацию, то есть где распространение коронавируса нового вида находится под контролем. Что касается внешних границ, то об их открытии речи пока не идет.
В настоящее время по рекомендации Еврокомиссии границы стран - членов Евросоюза - как внутренние, так и внешние - должны оставаться закрытыми до 15 июня.
Открытие границ
"Поскольку государствам - членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободное передвижение должны быть заменены более целенаправленными мерами, - отмечается в заявлении ЕК. - Если общая отмена ограничений не оправдана ситуацией в области здравоохранения, Еврокомиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между районами или государствами - членами с достаточно схожими эпидемиологическими ситуациями".
В документе говорится, что страны ЕС должны действовать, основываясь на трех критериях. "Это эпидемиологический, в частности, с фокусом на те области, где ситуация улучшается, на основе указаний Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними [ECDC] и с использованием региональной карты, разработанной ECDC", - поясняет ЕК.
Второй критерий - способность применять соответствующие меры на протяжении всего путешествия, в том числе на пограничных переходах, включая ситуации, когда физическое расстояние трудно обеспечить. Наконец, третий критерий - экономический и социальный - первоначально определяет приоритетность перемещения в рамках трудовой деятельности и включает личные причины.
Гарантия медуслуг
Как заявила на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, страны ЕС, которые хотят принимать этим летом европейских туристов, должны гарантировать все необходимые медицинские услуги по выявлению и лечению коронавируса всем нуждающимся, включая туристов. "Мы должны возобновить туристическую и транспортную деятельность, но приоритетом должно остаться здоровье граждан Евросоюза. Поэтому восстановление туризма должно быть осторожным и постепенным. Страны, которые возобновляют туризм, должны гарантировать медицинский запас. Они должны быть уверены, что имеются все услуги, включая проведение тестирований и лечение в стационарах, отделениях интенсивной терапии всем гражданам, в том числе приезжающих граждан из других стран ЕС", - отметила она.
По словам еврокомиссара, в этом контексте координация и коммуникация между странами - членами Евросоюза становятся еще более актуальными и важными.
Безопасный транспорт
Еврокомиссия дает рекомендации и по возобновлению транспортной деятельности стран - членов Евросоюза. Так, "чтобы свести к минимуму контакт при отправлении, пассажирам будет предложено купить билеты и пройти регистрацию онлайн". "Физическая дистанция должна быть обеспечена при проверках безопасности, а также при сдаче и получении багажа", - отмечает ЕК.
Для облегчения физического расстояния на борт может быть допущено меньшее число пассажиров. "В тех случаях, когда физическое дистанцирование обеспечить труднее, следует принять дополнительные меры, например, надеть маски для лица. Транспортный персонал должен быть обеспечен надлежащим защитным снаряжением", - поясняет ЕК.
"Транспортные операторы могут устанавливать защитные барьеры, например, между пассажирами и водителем, и вас могут попросить подняться на борт через заднюю дверь. Двери должны открываться автоматически или дистанционно водителем на каждой остановке, так что вам не нужно прикасаться ни к каким кнопкам или дверным ручкам", - говорится в документе.
Кроме того, дезинфицирующий гель должен быть доступен в транспортных средствах и транспортных узлах. "Транспортные средства должны регулярно дезинфицироваться. Продукты питания, напитки и другие товары могут больше не продаваться на борту, чтобы свести к минимуму контакт. Вентиляция должна быть усилена, например, с помощью соответствующих воздушных фильтров, а естественная вентиляция должна быть приоритетной там, где это возможно", - подчеркивается в заявлении.
Наконец, "транспортным операторам рекомендуется разработать стратегии на случай, если пассажир заболеет или проявит симптомы коронавируса во время путешествия".
Ваучеры в приоритете
Что касается отмененных рейсов или туристических поездок, то Еврокомиссия рекомендует авиаперевозчикам и турфирмам Евросоюза выдавать потребителям ваучеры сроком действия не менее 12 месяцев. "Согласно правилам ЕС, путешественники имеют право выбирать между ваучерами или денежным возмещением за отмененные транспортные билеты или туристические поездки. Подтверждая это право, Еврокомиссия рекомендует сделать ваучеры более привлекательной альтернативой возмещению за отмененные поездки в контексте нынешней пандемии, которая также создает серьезную финансовую нагрузку для туроператоров", - отмечается в нем.
В документе поясняется, что такие ваучеры будут гарантировать предоставление услуги, полностью аналогичной приобретенной. Не желающие воспользоваться ваучером смогут в течение 12 месяцев с момента его выпуска запросить возврат средств.
Лето будет, но другим
"Рекомендации Еврокомиссии направлены на то, чтобы дать людям возможность получить необходимый отдых, расслабление и свежий воздух. Как только ситуация со здоровьем позволит, люди должны быть в состоянии встретиться с друзьями и семьей в своей собственной стране или другой стране Евросоюза, со всеми необходимыми мерами безопасности и предосторожности", - говорится в заявлении ЕК.
По словам замглавы ЕК по вопросам цифровой экономики Маргрете Вестагер, летний туристический сезон в ЕС возможно частично спасти, если действовать в соответствии с обнародованными рекомендациями. "Если мы будем работать вместе, и каждый будет делать свою часть работы так, как сегодня рекомендует Еврокомиссия, нам не придется оставаться дома летом, у нас не будет полностью потерянного лета для европейской туристической отрасли", - сказала она.
На вопрос журналистов о том, могут ли любители толп на пляжах надеяться на привычный отдых, Вестагер ответила: "Если вы путешествуете ради того, чтобы быть в толпе, то это лето будет очень трудным для вас".