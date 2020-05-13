Страны ЕС готовятся открывать внутренние границы в надежде возобновить летом туризм

Как заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения, страны ЕС, которые хотят принимать этим летом европейских туристов, должны гарантировать медицинские услуги по выявлению и лечению коронавируса всем, включая туристов

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза должны приступить к постепенному снятию ограничений по перемещению граждан и резидентов сообщества в преддверии летних каникул, говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе. Так, Еврокомиссия рекомендует открыть сначала границы между государствами Евросоюза, которые имеют похожую эпидемиологическую ситуацию, то есть где распространение коронавируса нового вида находится под контролем. Что касается внешних границ, то об их открытии речи пока не идет. В настоящее время по рекомендации Еврокомиссии границы стран - членов Евросоюза - как внутренние, так и внешние - должны оставаться закрытыми до 15 июня. Открытие границ

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"Поскольку государствам - членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободное передвижение должны быть заменены более целенаправленными мерами, - отмечается в заявлении ЕК. - Если общая отмена ограничений не оправдана ситуацией в области здравоохранения, Еврокомиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между районами или государствами - членами с достаточно схожими эпидемиологическими ситуациями". В документе говорится, что страны ЕС должны действовать, основываясь на трех критериях. "Это эпидемиологический, в частности, с фокусом на те области, где ситуация улучшается, на основе указаний Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбе с ними [ECDC] и с использованием региональной карты, разработанной ECDC", - поясняет ЕК. Второй критерий - способность применять соответствующие меры на протяжении всего путешествия, в том числе на пограничных переходах, включая ситуации, когда физическое расстояние трудно обеспечить. Наконец, третий критерий - экономический и социальный - первоначально определяет приоритетность перемещения в рамках трудовой деятельности и включает личные причины. Гарантия медуслуг Как заявила на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис, страны ЕС, которые хотят принимать этим летом европейских туристов, должны гарантировать все необходимые медицинские услуги по выявлению и лечению коронавируса всем нуждающимся, включая туристов. "Мы должны возобновить туристическую и транспортную деятельность, но приоритетом должно остаться здоровье граждан Евросоюза. Поэтому восстановление туризма должно быть осторожным и постепенным. Страны, которые возобновляют туризм, должны гарантировать медицинский запас. Они должны быть уверены, что имеются все услуги, включая проведение тестирований и лечение в стационарах, отделениях интенсивной терапии всем гражданам, в том числе приезжающих граждан из других стран ЕС", - отметила она. По словам еврокомиссара, в этом контексте координация и коммуникация между странами - членами Евросоюза становятся еще более актуальными и важными. Безопасный транспорт Еврокомиссия дает рекомендации и по возобновлению транспортной деятельности стран - членов Евросоюза. Так, "чтобы свести к минимуму контакт при отправлении, пассажирам будет предложено купить билеты и пройти регистрацию онлайн". "Физическая дистанция должна быть обеспечена при проверках безопасности, а также при сдаче и получении багажа", - отмечает ЕК.

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