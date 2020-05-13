В ЕС заявили, что пока не рекомендуют открывать внешние границы сообщества

БРЮССЕЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пока не имеет рекомендаций по открытию границ стран - членов Евросоюза для туристов из государств, не входящих в состав сообщества. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам и полицейскому сотрудничеству Ильва Йоханссон.

"У нас нет рекомендаций по внешним границам. Я думаю, что мы должны начать дискуссии по этому вопросу, но пока не начали", - сказала она.

По ее словам, сначала должны быть открыты внутренние границы, после чего сообщество должно будет приступить к открытию внешних.

В настоящее время по рекомендации Еврокомиссии границы стран - членов Евросоюза должны оставаться закрытыми до 15 июня. Ранее в среду ЕК представила рекомендации по открытию границ между странами-членами.