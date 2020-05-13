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Пандемия коронавируса нового типа

Вывозной рейс для россиян из Душанбе в Москву запланирован на 25 мая

Этим бортом могут вылететь те, кто проживает в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской и ряде других областей

ДУШАНБЕ, 13 мая. /ТАСС/. Чартерный рейс по маршруту Душанбе - Москва для вывоза россиян, пожелавших вернуться на родину на фоне ситуации с пандемией коронавируса, запланирован на 25 мая. Об этом в среду сообщает пресс-служба посольства России в Таджикистане.

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"25 мая в 03:30 (01:30 мск) планируется вылет чартерного рейса компании Utair UT 9002 по маршруту Душанбе - Москва, предназначенного для вывоза граждан Российской Федерации из Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что этим бортом могут вылететь те, кто проживает в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской и ряде других областей.

Авиакомпания установила стоимость авиаперелета в размере 400 евро на человека, на ребенка до 12 лет - 300 евро, дети до 2-х лет - бесплатно, добавили в пресс-службе диппредставительства. Рейс будет осуществлен только после его согласования с таджикскими властями.

Это будет второй вывозной рейс российскими авиакомпаниями из Таджикистана. 5 мая спецрейсом "Уральских авиалиний" страну покинули 189 граждан России.

В связи с пандемией коронавируса 20 марта Таджикистан приостановил все международные рейсы, а с 10 апреля власти страны ввели временный запрет на въезд и выезд граждан всех иностранных государств.

Теги
ТаджикистанРоссияПандемия коронавируса нового типа
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