ГД приняла в I чтении законопроект о выделении муниципалитетом жилья участковым полиции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект о праве органов местного самоуправления выделять служебное жилье участковым уполномоченным полиции. Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и главы двух думских комитетов Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

Согласно действующему законодательству, при отсутствии на территории муниципального образования жилого помещения спецфонда МВД России служебное жилье участковому и членам его семьи предоставляет из муниципального фонда орган местного самоуправления. Однако корреспондирующие нормы в законе о местном самоуправлении утратили силу с 1 января 2017 года, отмечают авторы инициативы. Сейчас органы местного самоуправления, несмотря на де-юре отсутствие таких полномочий, продолжают выделять служебные помещения для участковых, а контрольно-надзорные органы расценивают это как нецелевое расходование средств местного бюджета.

При этом специализированный жилищный фонд МВД России, предусматривающий наличие служебных жилых помещений в каждом муниципальном образовании, до настоящего времени не сформирован "ввиду ограниченности средств федерального бюджета", констатируют разработчики.

В связи с этим авторы предлагают дополнить перечень полномочий органов местного самоуправления правом на "предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения им указанной должности".