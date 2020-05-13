{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума поддержала в I чтении введение присяги для сотрудников Росгвардии

Как сообщал один из авторов законопроекта Василий Пискарев, присягу будут приносить росгвардейцы, имеющие специальные звания полиции

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, вводящий присягу для новых сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). Авторами инициативы выступили председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Сотрудник, впервые поступивший на службу в войска национальной гвардии, приводится к присяге сотрудника войск национальной гвардии. Приведение к присяге осуществляется в торжественной обстановке перед государственным флагом Российской Федерации", - говорится в документе.

Пискарев ранее пояснял, что присягу будут приносить росгвардейцы, имеющие специальные звания полиции. Он напомнил, что военнослужащие в России приносят присягу в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", законами присяга предусмотрена также для сотрудников ведомств, где присваиваются специальные звания (МВД, МЧС, ФСИН России, Генпрокуратуры и ряда других). Однако при создании Росгвардии этот ритуал не был заложен в профильный закон.

"Поэтому логичным будет ввести присягу и для сотрудников войск национальной гвардии, которым присваиваются специальные звания полиции. Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания", - уверен Пискарев.

В законопроекте прописывается и текст будущей присяги. Росгвардейцы будут произносить следующие слова: "Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну".

Теги
РоссияПискарев, Василий ИвановичХинштейн, Александр Евсеевич
Реклама на ТАСС
Калининградские медики спасли ребенка, упавшего в люк с водой
Инцидент произошел 10 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС