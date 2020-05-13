Кампания по сдаче ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всех регионов России

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Кампания по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет по единому расписанию для всех субъектов России. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

"ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности разных сроков проведения ЕГЭ в отдельных субъектах РФ.

По словам Глушко, Минпросвещения объявит окончательные сроки проведения ЕГЭ в ближайшие дни.

"Мы совместно с главами субъектов страны ведем мониторинг состояния, положения, развития коронавирусной инфекции, чтобы определиться со сроками проведения ЕГЭ. Сегодня совершенно точно мы можем сказать несколько вещей. Во-первых, 8 июня экзамен мы не сможем провести, нам придется провести его несколько позже. Чтобы назвать эту дату в ближайшие несколько дней, мы как раз осуществляем сбор информации, мониторинг в регионах. В течение ближайших дней объявим точные сроки", - сказал он.

Поступление в вуз

Выпускники школ, которые намерены поступать в вуз, должны будут сдать в рамках ЕГЭ два экзамена по выбору, сообщил Глушко.

"Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, - им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые необходимо выпускнику школы выбрать <…> исходя из того, на какой факультет и в какой университет он поступает", - сказал Глушко.