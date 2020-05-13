{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Кампания по сдаче ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всех регионов России

Как сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, выпускники школ, которые намерены поступать в вуз, должны будут сдать в рамках ЕГЭ два экзамена
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Кампания по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет по единому расписанию для всех субъектов России. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в среду в интервью телеканалу "Россия-24".

"ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности разных сроков проведения ЕГЭ в отдельных субъектах РФ.

По словам Глушко, Минпросвещения объявит окончательные сроки проведения ЕГЭ в ближайшие дни.

"Мы совместно с главами субъектов страны ведем мониторинг состояния, положения, развития коронавирусной инфекции, чтобы определиться со сроками проведения ЕГЭ. Сегодня совершенно точно мы можем сказать несколько вещей. Во-первых, 8 июня экзамен мы не сможем провести, нам придется провести его несколько позже. Чтобы назвать эту дату в ближайшие несколько дней, мы как раз осуществляем сбор информации, мониторинг в регионах. В течение ближайших дней объявим точные сроки", - сказал он.

Поступление в вуз

Выпускники школ, которые намерены поступать в вуз, должны будут сдать в рамках ЕГЭ два экзамена по выбору, сообщил Глушко.

"Те выпускники 11 классов, которые планируют продолжать свое обучение в вузах РФ, - им, конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие ЕГЭ. Это будет два экзамена, которые необходимо выпускнику школы выбрать <…> исходя из того, на какой факультет и в какой университет он поступает", - сказал Глушко.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Калининградские медики спасли ребенка, упавшего в люк с водой
Инцидент произошел 10 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС