Власти Москвы опровергли информацию о занижении показателей смертности от коронавируса

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Столичный департамент здравоохранения опровергает информацию о занижении статистики смертности от коронавируса. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства в среду.

"В связи с сообщениями в СМИ о том, что правительство Москвы занижает смерть от коронавируса, департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением <...> Следует подчеркнуть, что патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на COVID-2019 в России и Москве осуществляется в 100% случаев, в отличие от большинства других стран. Поэтому зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге является исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми", - говорится в сообщении.