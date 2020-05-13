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Власти Чечни заявили, что заблокированный Instagram-аккаунт не связан с Рамзаном Кадыровым

В регионе заявили, что компания Facebook заблокировала официальный аккаунт регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Михаил Метцель/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 13 мая. /ТАСС/. Компания Facebook заблокировала официальный аккаунт регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, который никак не связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил в среду ТАСС помощник главы региона и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

"Ни Facebook, ни кто-либо другой не сможет привести никакого юридического обоснования того, что данный аккаунт принадлежит главе Чеченской Республики. @za_kadyrova_95eng является официальным ресурсом регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом говорит тот факт, что аккаунт указан на официальном сайте фонда. Сотрудники фонда не раз делали запросы на верификацию аккаунта, прилагая к ним документы, подтверждающие, что аккаунт действительно принадлежит им", - отметил Дудаев.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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