Власти Чечни заявили, что заблокированный Instagram-аккаунт не связан с Рамзаном Кадыровым

ГРОЗНЫЙ, 13 мая. /ТАСС/. Компания Facebook заблокировала официальный аккаунт регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова, который никак не связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил в среду ТАСС помощник главы региона и директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.

"Ни Facebook, ни кто-либо другой не сможет привести никакого юридического обоснования того, что данный аккаунт принадлежит главе Чеченской Республики. @za_kadyrova_95eng является официальным ресурсом регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом говорит тот факт, что аккаунт указан на официальном сайте фонда. Сотрудники фонда не раз делали запросы на верификацию аккаунта, прилагая к ним документы, подтверждающие, что аккаунт действительно принадлежит им", - отметил Дудаев.