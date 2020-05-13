Власти Архангельской области выделили более 53 млн на закупку оборудования для больниц

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Архангельские больницы до конца недели получат более 53 млн рублей на закупку оборудования, подготовку помещений и содержание обсерваторов. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"Более 53,2 млн рублей получат больницы региона на закупку оборудования и содержание обсерваторов. До конца недели все средства будут доведены до лечебных учреждений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Архангельская областная клиническая больница и Северодвинская городская клиническая больница №2 получат по 3 млн рублей на подготовку помещений под установку компьютерных томографов, которые будут закуплены для оказания медицинской помощи больным с COVID-19. Котлассой центральной городской больнице, Вельской центральной районной больнице и Северодвинской городской больнице №2 выделят по 3,5 млн рублей на приобретение переносного аппарата "искусственная почка", а в Лешуконскую и Новодвинскую больницы направят по 300 тыс. рублей на приобретение необходимого оборудования. Оставшиеся средства будут распределены между медицинскими учреждениями на разворачивание и содержание обсерваторов для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.