МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Работа над порталом Большой российской энциклопедии продолжается, проект запустят в 2022 году. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе Роспечати, уточнив, что созданная в 2016 году межведомственная рабочая группа была расформирована, так как выполнила все свои задачи по разработке плана по реализации проекта.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на распоряжение правительства РФ от 11 мая 2020 года о расформировании межведомственной рабочей группы сообщили о закрытии проекта.

"Этим актом правительство юридически завершило деятельность указанной [в распоряжении] межведомственной рабочей группы, - уточнили в Роспечати. - Сам же портал, который уже получил название "Знание", будет запущен, как и планировалось, в 2022 году".

В беседе с корреспондентом ТАСС замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, входивший в состав группы, пояснил, что "любая рабочая группа сначала создается, а потом после решения стоящих перед ней задач - ликвидируется". Документ о ликвидации, по его словам, является техническим, и свидетельствует "о полном выполнении поставленных задач".

Как отметили в Роспечати, портал будет содержать не только информационные материалы, но и исследовательскую часть, где будут публиковаться полемические статьи и вестись дискуссии. "Роспечать еще раз обращает внимание средств массовой информации, что общенациональный энциклопедический интерактивный портал создается вне какой-либо связи с "Википедией", - добавили в пресс-службе.

Межведомственная рабочая группа по вопросам, связанным с созданием на основе электронной версии Большой российской энциклопедии и других российских научных энциклопедий общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала, была создана в конце августа 2016 года. Эта межведомственная группа разработала и согласовала положение о портале с определением наиболее важных направлений деятельности, план работы по созданию портала, выработала рекомендации по этапности осуществления этого масштабного проекта, его кадровом и финансовом обеспечении. "В 2019 году Межведомственная рабочая группа фактически завершила свою деятельность с выходом распоряжения правительства РФ от 29 ноября 2019 года, в котором ставилась задача по практической реализации проекта, учреждалась АНО "Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия", - заключили в Роспечати.

О проекте

Проект портала Большой российской энциклопедии впервые был представлен 21 ноября 2019 года на конференции в Уфе, его запуск намечен на конец весны 2022 года. Портал будет содержать не только информационные материалы, но и исследовательскую часть.

На заседании Совета по русскому языку 5 ноября 2019 года президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что электронная версия БРЭ, в отличие от "Википедии", сможет стать источником достоверной информации.